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Kayseri'de kanlı olay: Yol ortasındaki otomobilde başından vurulmuş 1 kişi bulundu

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de 33 yaşındaki şahıs yol ortasındaki otomobilde başından vurulmuş bir vaziyette bulundu. Polis olayın faillerini aramaya başladı.

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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Hisarcık Mahallesi Erciyes yolunda gerçekleşen olayda, yol ortasında duran bir otomobil görenler aracı kontrol etmek istedi. 38 LF 830 plakalı otomobile yaklaşan vatandaşlar, içerisinde başından vurulmuş ve hareketsiz yatan bir şahıs görünce polis ve 112 ekiplerine haber verdi.

Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışmalarda, araç içerisinde kafasından vurulmuş halde bulunan kişinin Sedat Akbalık olduğu belirlendi.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinde Sedat Akbalık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayın faillerini bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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