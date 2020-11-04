Antalya'da eski sevgili dehşeti! Dehşete düşüren görüntüler

Rus asıllı Türk vatandaşı kuaför Anna Orekhova, iki yıl önce tanıştığı Vehbi S. ile sevgili oldu. Orekhova, evlilik dışı hamileliğinin 5'inci ayında, Vehbi S.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğunu öğrendi. Sevgilisine 'Uyuşturucuyu bırak, ya da ayrılalım' diyen Anna Orekhova, bu isteği yerine getirilmeyince Vehbi S.'den ayrıldı. Orekhova'nın evinden taşınıp, aynı sokakta ev kiralayan Vehbi S., kadına psikolojik şiddet uygulamaya başladı.