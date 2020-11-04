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LPG'li araçlar için flaş düzenleme! Artık AVM otoparklarına girebilecekler

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve binaların yangından korunmasına hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliğe göre, AVM'lerde bulunan kapalı otoparklara LPG sistemli araçların girmesine izin verilecek

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve binaların yangından korunmasına hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. LPG'li araçların alışveriş merkezlerinin (AVM) kapalı otoparklarına girmesine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

LPG'li araçların alınabileceği kapalı otoparklar, 1. bodrum katlardan daha aşağı konumlandırılamayacak. Giriş ve çıkışları diğer araçların alınacağı otoparklardan ayrı olarak düzenlenecek.

Bu otoparkları tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kullanabilecek. Araç giriş-çıkış ve kayıt sorumlusu görevlilerince araçların belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecek.

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