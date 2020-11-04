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Yunanistan’ın UNESCO'ya ‘Ayasofya’ şikayeti reddedildi sakınca görülmedi

YUNANİSTAN’ın Ayasofya’nın yeniden camiye dönüştürülmesine ilişkin şikayeti UNESCO’dan döndü. Türkiye’ye gelerek incelemelerde bulunan UNESCO temsilcisi, Ayasofya’nın cami olmasında bir sakınca olmadığına karar verdi.

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Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, UNESCO’ya Türkiye’nin Ayasofya’yı camiye dönüştürme planları ile ilgili bir mektup yazmıştı. Mendoni, “Ayasoyfa’nın evrensel karakterinden sapmasına izin verilmemeli ve Ayasofya Müslümanların ibadet yerine dönüşmemelidir” demişti.

"Bir sakınca yok"

Mendoni, Türkiye’nin onay almadan Ayasofya’yı cami yapması halinde UNESCO’yla yaptığı anlaşmayı çiğneyeceğini iddia etmişti. Yunanistan’ın şikayeti sonrası UNESCO temsilcisi Türkiye’ye geldi. UNESCO temsilcisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile birlikte Ayasofya’yı gezerek incelemelerde bulundu. Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesinde bir sakınca olmadığı kararı alındı. Kararda Ayasofya’nın insan figürlü mozaik ve fresklere zarar vermeden siyah ışık ile karartılması, turiste açık olması etkisi oldu.

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