Bursa'da durakta bekleyen kıza hırsızlık şoku! Organize bir şekilde soydular

BURSA'da meydana gelen hırsızlık bu kadarına 'pes' dedirtiyor. Durakta bekleyen genç kıza yaklaşan 2 kişi, organize bir şekilde telefon hırsızlığını gerçekleştirdi. Hırsızlardan biri çevredekiler görmesin diye duvar oldu, diğeri de kızın cebinden telefonu çaldı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesine bağlı Tuna Mahallesi Etibank Caddesi’nde meydana geldi. Durakta bekleyen M.K., otobüse bindikten sonra telefonunun olmadığını fark etti. M.K. bunun üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, M.K.’nin telefonunun durakta otobüs beklediği sırada başka bir kadın tarafından ‘perdeleme’ diye tabir edilen yöntemle çalındığını belirledi.

Ekipler güvenlik kamerası görüntülerinden telefonu çalan kişinin N.H. ve yanındaki arkadaşı olduğunu tespit etti. Ekipler N.H.’yi evine gireceği sırada yakalayarak gözaltına aldı. M.K.’ye ait telefonun üzerinde ele geçirildiği N.H. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada hırsızlık olayı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde N.H.’nin önceden gözüne kestirdiği M.K.’ye ait cep telefonunu çalmak için genç kıza yaklaştığı, o sırada bir arkadaşının da önüne geçerek başkalarının olayı görmesin diye perde olmaya çalıştığı, N.H.’nin de M.K.’nin cebinden çıkararak telefonu çaldığı anlar dikkat çekti.