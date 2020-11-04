Trabzonspor’un yeni hocası Abdullah Avcı oluyor

Trabzonspor'da listenin ilk sırasında yer alan Abdullah Avcı ile dün İstanbul’da bir görüşme yapıldı. Bugün bir toplantı daha gerçekleşecek ve tüm detaylar masaya yatırılacak.

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Süper Lig'de sezona Eddie Newton ile başlayan Trabzonspor, 7 hafta sonra İngiliz teknik adam ile yoları ayırıp teknik adam arayışına başladı.

Bordo-mavili yönetiminin büyük bölümü, takımın Abdullah Avcı'ya emanet edilmesi görüşünde birleşirken, Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu konudaki kararı bekleniyordu.

Sabah'ta yer alan habere göre; Başkan Ağaoğlu'nun da onay vermesinin ardından İstanbul'da bulunan yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı zirvede anlaşma çerçevesinde bütün detaylar masaya yatırıldı. Yapılacak olan sözleşmenin süresi, yönetimin kendisinden beklentisi görüşüldü.

Bugün bir araya gelecekler

Ayrıca takımdaki oyuncu yapısı, teknik ekibin yapılanması, tesislerdeki çalışma alanlarında uyulması gereken kurallar da dahil olmak üzere bütün detaylar 57 yaşındaki hocayla konuşuldu. Henüz el sıkışamayan tarafların bugün tekrar bir araya gelerek tüm konuları masaya yatırması ve anlaşmaya resmiyet kazandırması bekleniyor.