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Caner Erkin milli forma hasreti sona eriyor

Fenerbahçe formasıyla çıktığı 7 maçta yaptığı asistler ve oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Caner Erkin'inin Milli Takım'a çağrılması bekleniyor.

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4 yıl aradan sonra yeniden Fenerbahçe forması giyen ve sezona fırtına gibi giren Caner Erkin'in gözü kulağı Milli Takım'dan gelecek haberde.

3 yıldır Ay-Yıldızlı formayı giyemeyen tecrübeli yıldızın, teknik direktör Şenol Güneş tarafından 6 Kasım'da açıklanacak olan kadroya çağrılması bekleniyor.

7 maçta 3 asist
Milli futbolcu Caner Erkin, ligde bu sezon 7 maçta forma giyerken yaptığı 3 asistle büyük bir alkış topladı.

3 takımı solladı
Antalya karşısında yaptığı 25 orta ile dikkatleri üstüne çeken 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 maçta toplam 83 orta yaptı. Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor (62), Kayserispor (77) ve Denizlispor'dan (82) daha fazla orta yapan Caner, yaptığı 3 asistle de takımının hücumuna güç katkı.

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