ABD'nin ilk trans eyalet senatörü Sarah McBride oldu

Donald Trump ile Joe Biden'ın kıyasıya bir mücadele verdiği ABD seçimlerinde, Delaware eyaletinde Senato'ya trans birey seçildi. ABD tarihinin ilk trans senatörü Sarah McBride olarak açıklandı.

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ABD'de yapılan seçimlerde ülke tarihinde bir ilk yaşandı.

Joe Biden ve Donald Trump arasındaki çekişmeli mücadelenin yanında, ABD tarihi, eyalet Senato'sunda da kendi ilkine imza attı.

ABD'nin ilk trans senatörü

Delaware eyaletinde Senato koltukları için yapılan oylamada, Sarah McBride, Amerikan tarihinde trans olduğunu açıklayan ve seçilen ilk senatör oldu.

LGBTQ+ hakları savunucusu

Sarah McBride, LGBTQ+ hakları için yaptığı çalışmalarla tanınan Obama döneminde de Beyaz Saray'da görev alan bir isim.