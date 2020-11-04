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Hulk yeniden Galatasaray'ın gündeminde! İşte transferdeki rakipler

Galatasaray'ın transfer döneminde gündemine oturan Hulk, Ocak ayında takımından ayrılacağını bildirdi. Hulk'un kararı sonrası sarı-kırmızılı takım Ocak ayında transfere daha da yaklaştı. Belirtilene göre Hulk'a Cimbom'un yanı sıra 3 takım daha talip.

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Yaz transfer döneminde Çin'den sürpriz haberler gelmiş; Hulk'un menajerinin Galatasaray'la görüştüğü ifade edilmişti. Hatta Brezilyalı yıldızın, Shanghai ile sözleşmesini feshederek Avrupa'ya döneceği, gideceği takımın da Galatasaray olduğu uzun süre konuşulmuştu. Üstelik sarı-kırmızılı cepheden de bu konuda bir yalanlama gelmemişti. Transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte bu iddianın ateşi küllenirken Çin'den yeni bir iddia daha geldi.

Hem teknik direktör Vitor Pereira hem de takımın idari menajeri Junje Niu ile görüşen Hulk, Aralık ayında bitecek sözleşmesini yenilemeyeceğini iletti. Kendisinin yerine başka bir forvet bulunmasını istedi.

Yeni yılda yeni takım

Çin'den Soho Sports, Hulk'un görüştüğü takımlar arasında Porto, Zenit ve Sao Paulo'nun yanı sıra Galatasaray'ın da yer aldığını yazdı. 34 yaşındaki yıldızın yeni yılın ilk günlerinde yeni takımının yolunu tutacağı kaydedildi.

Hulk bu sezon Çin'de 10 maçta 5 gol atarak formda olduğunu gösterdi.

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