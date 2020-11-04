FOX TV'de Yasak Elma'nın başrolü Talat Bulut vedasıyla olay oldu diziyi bıraktı

"İnşallah yeniden çalışırız"

Talat Bulut ve dizi ekibinin de yer aldığı vedada konuşan yapımcı Fatih Aksoy, "Yasak Elma için ilk anlaştığımız oyuncuydu. 85 bölüm boyunca çok iyi bir oyuncu ve iyi bir insanla çalıştık. Onunla çalışmaktan çok büyük mutluluk duydum. İnşallah yeniden çalışırız" dedi.