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Mardin'de PKK'lı terörist ikna edilerek teslim oldu

MARDİN'de yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 'Emin' kod adlı terörist M.E.K., terör örgütünün barınma alanlarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

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Mardin Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Başkanlığı ekiplerince PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik ikna çalışmaları sürüyor. Ekipler, terör örgütünün barınma alanlarında yer alan 'Emin' kod adlı terörist M.E.K.'yi ikna ederek teslim olmasını sağladı.

Terörist M.E.K., silahsız ve teçhizatsız olarak Nusaybin ilçesindeki Faruk Gezen Hudut Karakolu bölgesine gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan terörist M.E.K.'nin terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinde yer aldığı tespit edildi. M.E.K.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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