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ABD tarihi başkanlık seçimlerinde Kanye West durumu

ABD’de başkanlık yarışı sonuçları açıklanmaya devam ederken, en sansasyonel adaylardan rağ şarkıcısı Kanye West’in şimdiye dek 50 bin oy aldığı açıklandı. Ancak seçime bağımsız aday olarak katılan 43 yaşındaki West’in en fazla oyu Tennessee eyaletinde aldığı öğrenildi.

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ABD'li rapçi Kanye West, 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde yarıştı.

Seçime bağımsız aday olarak katılan West'in aldığı oy belli oldu.

Aldığı en yüksek oy 10 bin 

43 yaşındaki şarkıcı, şimdiye kadar yaklaşık 50 bin oy aldı. West, en yüksek oy oranını yüzde 0,3 ile yaklaşık 10 bin oy aldığı Tennessee eyaletinde elde etti.

West, söz konusu eyalette Anayasa Partisi, Yeşil Parti, Sosyalizm ve Özgürlük Partisi’ni geride bıraktı. Ancak Özgürlük Partisi’nden Jo Jorgensen 19 bin oyla West’i geçti.

Tenessee'de oy oranları 

Cumhuriyetçi Donald Trump, Tennessee'de oyların yüzde 60,8'ini alırken, Demokrat Joe Biden yüzde 37,4'te kaldı.

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