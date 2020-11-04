İzmir Valisi duyurdu! İşte depremzedelere ödenen para miktarı

İZMİR Valisi Selim Köşger, cuma günü meydana gelen 6,6'lık depremden etkilenenlere 2 milyon 810 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Abone ol

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan 17 binanın tümündeki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.

İzmir Valisi Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından vatandaşların yaralarının sarılmasına başlandığını belirtti.

2 milyon 810 bin lira

Toplam 2 milyon 810 bin lirayı bulan nakdi yardımlar hakkında bilgi veren Köşger, şunları kaydetti: "An itibarıyla iş yeri hasar gören 122 kişiye 1 milyon 406 bin lira, ev sahibi 88 kişiye 1 milyon 144 bin lira ve kiracı 52 kişiye 260 bin liralık yardımlar devletimizce yapılmıştır. Çadır kentlerde vatandaşlar misafir edilmeye devam ediliyor."

''Risk gördüğümüz okulda, tedbir almadan kapıları açmayacağız"

Öte yandan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okul binalarındaki hafif hasarların ayrıntılı analizinin yapıldığını, en küçük riskte dahi tedbir almadan okul binasını açmayacaklarını bildirdi.