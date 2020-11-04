BIST 1.161
DOLAR 8,48
EURO 9,87
ALTIN 515,99
HABER /  GÜNCEL

İzmir Valisi duyurdu! İşte depremzedelere ödenen para miktarı

İZMİR Valisi Selim Köşger, cuma günü meydana gelen 6,6'lık depremden etkilenenlere 2 milyon 810 bin lira ödeme yapıldığını açıkladı.

Abone ol

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 şiddetindeki depremde yıkılan 17 binanın tümündeki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.

İzmir Valisi Selim Köşger, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, depremin ardından vatandaşların yaralarının sarılmasına başlandığını belirtti.

2 milyon 810 bin lira
Toplam 2 milyon 810 bin lirayı bulan nakdi yardımlar hakkında bilgi veren Köşger, şunları kaydetti: "An itibarıyla iş yeri hasar gören 122 kişiye 1 milyon 406 bin lira, ev sahibi 88 kişiye 1 milyon 144 bin lira ve kiracı 52 kişiye 260 bin liralık yardımlar devletimizce yapılmıştır. Çadır kentlerde vatandaşlar misafir edilmeye devam ediliyor."

''Risk gördüğümüz okulda, tedbir almadan kapıları açmayacağız"
Öte yandan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okul binalarındaki hafif hasarların ayrıntılı analizinin yapıldığını, en küçük riskte dahi tedbir almadan okul binasını açmayacaklarını bildirdi. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: İstanbul’da beklenen deprem karşı kıyıyı da vuracak
Berat Albayrak AK Partili vekillere toplantıda söyledi dikkat çeken döviz kuru mesajı
Marmarada deprem olursa tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir
Enflasyon açıklandı kira zam oranı belli oldu (Kasım 2020)
ABD seçimleri son durum! Trump 16, Biden 12 eyaleti garantiledi
Dünyayı bekleyen su tehlikesi! Listede İstanbul da var
ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da feci kaza! Filyasyon ekibi ölümden döndü
Meryem Uzerli evlendi mi hamile kaldığı sevgilisi kimdir?
ABD tarihi başkanlık seçimlerinde Kanye West durumu
ABD seçiminde anket şirketleri ciddi yanıldı! 7 puan önde olacak denmişti
Tarım ve Orman Bakanlığı: Çiğ süt desteği kapsamında ödemeler 18.00'de başlayacak
24 Kasım resmi tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor?
Yorumlar