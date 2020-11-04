Meryem Uzerli evlendi mi hamile kaldığı sevgilisi kimdir?

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ile tanınan Meryem Uzerli ikinci bebeğine hamile. Su şıralar Almanya'da bulunan Meryem Uzerli Amerikalı sevgilisinden 6 aylık hamile. Meryem Uzerli'nin bir kızı daha olacak. Peki Meryem Uzerli evlendi mi, kimden hamile, bebeğinin babası kim?

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Meryem Uzerli geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklamış ve instagram hesabına hamile olduğu pozlarını koymuştu. Şu anda 6 aylık hamile olan Meryem Uzerli karnındaki bebeği için 'Bu Lara'dan daha hareketli sürekli tekmeliyor' açıklaması yaptı. Bu paylaşımın ardından Meryem Uzerli kimden hamile, bebeğin babası kim soruları merak konusu oldu. Uzun süredir Almanya'da yaşayan Meryem Uzerli Amerikan sevgilisinden 6 aylık hamile. Meryem Uzerli'nin 7 yaşında Can Ateş'ten Lara adında bir kızı daha var.

Meryem Uzerli'nin karnı burnunda fotoğrafının sosyal medyada hızla yayılması sonucu kulislerde konuşulmaya başlayan hamilelik iddialarına Meryem Uzerli'den yanıt geldi. Meryem Uzerli 6 aylık hamile olduğunu doğruladı.

Son olarak Berlin'de bir kafe açan güzel oyuncu Meryem Uzerli ortaya atılan hamilelik iddialarına şöyle yanıt vermişti.

Uzerli "5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Hamile Meryem Uzerli'nin bebeğinin babasının kim olduğu merak konusu oldu. Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti.