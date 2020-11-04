İzmir'de deprem sonrası çalışmalar sona erdi! AFAD duyurdu
İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 114'e yükseldi. Yaralanan 1035 kişiden 137'sinin tedavisi çeşitli hastanelerde sürüyor. Öte yandan Rıza Bey Apartmanı'ndaki çalışmanın da bitmesiyle birlikte, depremde yıkılan tüm binalardaki arama kurtarma faaliyetleri sona erdi.
İZMİR'de merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde 114 kişi hayatını kaybetti, 137 kişinin tedavisi devam ediyor. 4’ü ağır olmak üzere 12 kişi de yoğun bakımda... AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, 6.6 büyüklüğünde depremin yaşandığı İzmir'de arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını tamamladığını bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 114 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1.035 vatandaşımızdan 898’i taburcu edilmiş olup 137 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir" denildi.
Bakan Kurum'dan açıklama
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 112 Acil Komuta Merkezi'nde yaptığı değerlendirme toplantısında, ''114 canımızı kaybettik, 107 vatandaşımızı enkazdan sağ salim bir şekilde kurtardık. Bin 35 vatandaşımız yaralı durumda ve tedavileri tamamlanan 898 vatandaşımız taburcu oldu. 137 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 4’ü ağır olmak üzere 12 yoğun bakım hastamız var'' dedi.
Bölgede çalışmalar AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden toplamda 7 bin 967 personel, 25 arama kurtarma köpeği ve 1071 araç ile yapıldı.