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Bakan Kurum'dan dikkat çeken deprem uyarısı! Tüm Türkiye'ye sesleniyorum...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım." dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İzmir depremi sonrası yaptığı son açıklamada şu açıklamaları yaptı;

"Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kentsel dönüşüm, ülkemiz için terörle mücadele kadar önemlidir.17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım.

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