Deutsche Welle'den ABD seçimleri üzerinden Erdoğan paylaşımı

Alman Deutsche Welle, ABD seçim sonuçları üzerinden yine Erdoğan'ı hedef aldı. Welle, uzmanların "İster Trump isterse Biden kazansın, Erdoğan’ın zor tercihlerle karşı karşıya kalması bekleniyor" ifadelerine yer verdi..

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Türkiye'deki muhalefeti kullanarak bir şekilde Erdoğan'ı "düşürmeyi" açıkça ifade eden Biden, seçimi kazanırsa Türkiye'yi nelerin beklediği merak konusu.

Haber politikasını yer yer Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı üzerine kuran Alman Deutsche Welle, ABD seçimlerinin Türkiye yansımalarını değerlendirdi.

Türkçe sitesinin sosyal medya paylaşımında ABD seçimleri üzerinden Erdoğan vurgusu yaptı.

ABD seçimlerini ister Trump isterse Biden kazansın, Erdoğan’ın zor tercihlerle karşı karşıya kalması bekleniyor #Elections2020 https://t.co/sMxeTv5bX5 — DW Türkçe (@dw_turkce) November 4, 2020

DW Türkçe, ABD’li emekli korgeneral Ben Hodges ve Washington Enstitüsü'nün Türkiye Araştırmaları Programı Direktörü Soner Çağaptay ile görüşerek, geleceğe ilişkin değerlendirmelerini aldı.

Başkanlar kongreye uymak zorunda

Soner Çağaptay, Türkiye’nin S-400’leri fişe taktığı an, ABD Başkanı'nın Kongre’den geçen yaptırım paketini uygulamak zorunda kalacağına vurgu yaparak, "Biden’ın da, Trump’ın da eli bağlı… Amerika’da güçler ayrılığı ilkesi var, yürütmenin başında olan Başkan, yasama olan Kongre'nin geçirdiği talimatları uygulamak zorunda" dedi.

Ankara S-400 hatasını düzeltmeli

Halen, Avrupa Politika Analiz Merkezi'nin (CEPA), Stratejik Araştırmalar bölümü başkanlığını yürüten Amerika’nın eski Avrupa Kuvvetleri Komutanı emekli korgeneral Ben Hodges, "İster Biden ister Trump seçilsin. ABD ve Türkiye mutlaka ilişkileri yeniden yapılandırılmalı ve taraflar arasındaki güven yeniden inşa edilmeli" görüşünü vurguladı. Hodges, Ankara’nın S-400 konusundaki "hatasını düzeltmesi" ile bu çabalara katkı sunacağını da sözlerine ekledi.