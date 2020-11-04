BIST 1.165
DOLAR 8,50
EURO 9,92
ALTIN 517,70
HABER /  DÜNYA

Bulgaristan'da vakalar patladı! İlk kez bu rakamı aştı

Anadolu Ajansı

BULGARİSTAN’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı ilk kez 4 bini aştı.

Abone ol

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yayımlanan rakamlara göre, dün ülkede yapılan 11 bin 66 testin yüzde 36,5’i "pozitif" çıktı. 4 bin 41 kişide vaka tespit edilmesiyle salgının başından bu yana virüs bulaşan kişi sayısı 60 bin 537'ye ulaştı.

37 bin 581 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 210'u yoğun bakımda olmak üzere 2 bin 922 hasta tedavi görüyor. Ülkede, son 24 saatte 63 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Halk sağlık sistemine güvenmiyor
Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, basına yaptığı açıklamada, hükümetin, sağlık sisteminde yaşanan sorunlara acil çözüm arayışını sürdürdüğünü belirterek, “Sağlık sistemimiz kontrol altında." ifadesini kullandı. Kamuoyu araştırmalarına göre Bulgaristan halkının yüzde 72'si, ülkenin sağlık sistemine güvenmiyor.

Yüzde 30 kapasite
Hükümet, geçen hafta, kapalı ve açık kamusal alanlarında maske takma zorunluluğu getirmişti. Ülkede, spor müsabakalarının seyircisiz yapılması, konser, tiyatro ve sinema salonlarının yüzde 30 kapasiteyle çalışması kararı alınmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan korkuttu: Su kaynaklı salgınlar... Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir Valisi duyurdu! İşte depremzedelere ödenen para miktarı
Yunanistan’ın UNESCO'ya ‘Ayasofya’ şikayeti reddedildi sakınca görülmedi
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: İstanbul’da beklenen deprem karşı kıyıyı da vuracak
Berat Albayrak AK Partili vekillere toplantıda söyledi dikkat çeken döviz kuru mesajı
Marmarada deprem olursa tsunamide dalgalar 200 metre içeri girebilir
Enflasyon açıklandı kira zam oranı belli oldu (Kasım 2020)
ÖNCEKİ HABERLER
Şanlıurfa'da fabrikada yangın çıktı! Alev alev yanıyor
Samsun'da feci kaza! Filyasyon ekibi ölümden döndü
Meryem Uzerli evlendi mi hamile kaldığı sevgilisi kimdir?
ABD tarihi başkanlık seçimlerinde Kanye West durumu
ABD seçiminde anket şirketleri ciddi yanıldı! 7 puan önde olacak denmişti
Murat Övüç 'Cahil halk' diyerek hakaretler savurdu rezalet paylaşımı tepki çekti
Yorumlar