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Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi. 

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Ekinci, AA muhabirine, pazartesi günü yaptırdığı Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını ve kendi isteğiyle hastaneye yattığını söyledi. 

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ekinci, "Rutin kontroller sırasında yaptırmış olduğum Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hekimlerimizin kontrolünde hastanede tedavime başlandı. Hemşehrilerimden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermelerini istirham ediyorum. Dualarınızı bekliyorum." dedi. 

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