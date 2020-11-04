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Rusya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 19 bin 768 ile en yüksek seviyeye ulaştı

Anadolu Ajansı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından bu yana son 24 saatte 19 bin 768 vakayla "en yüksek günlük rakam" görüldü, toplam vaka sayısı 1 milyon 693 bini geçti.

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Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 19 bin 768 artarak 1 milyon 693 bin 454'e, sağlığına kavuşan sayısı ise 15 bin 567 artışla 1 milyon 266 bin 931'e ulaştı.

Ülkede, virüs kaynaklı 389 kişinin yaşamını yitirmesiyle "en yüksek günlük ölüm sayısı" görülürken, toplam ölüm sayısı 29 bin 217'ye çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1,1'den tekrar yüzde 1,2'ye çıktı.

Moskova'da toplam ölüm sayısı 7 bini aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 826 artarak 445 bin 181'e, virüs kaynaklı ölüm sayısı ise 68 artışla 7 bin 4'e yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, toplam test sayısının 62 milyon 400 bini geçtiğini bildirdi.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakası 31 Ocak'ta tespit edilmiş, virüs nedeniyle ilk ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti.

Ülkede, dün 18 bin 648 vaka tespit edilmiş, 355 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya'da, 28 Ekim'de Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında halka açık alanlar, toplu taşıma araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunlu hale getirilmişti. Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklanmıştı.

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