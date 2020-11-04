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Marmara Denizi altında risk büyük! Prof. Dr. Murat Utkucu depreme dair konuştu

Demirören Haber Ajansı

SAKARYA Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Utkucu, deprem hakkında çarpıcı bilgiler verdi. Marmara Denizi'ne vurgu yapan Utkucu, 'Denizin altında büyük bir deprem riski var' diyerek İstanbul ve çevresine dikkat çekti.

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Prof. Dr. Murat Utkucu, İzmir’de depremin yaşandığı alanın 1’inci derece deprem bölgesi olduğunu belirterek, “Sismolojik açıdan bakacak olursak beklenen büyük İstanbul depremini tetiklemesi çok zor bir ihtimal. Ciddiye bile alınmayacak bir ihtimal. Sadece küçük depremselliği tetikleyebilir veya tam tersi durum da yaşanabilir” diye konuştu.

Türkiye’nin büyük bir kısmının deprem kuşağı üzerinde olduğunu belirten Prof. Dr. Utkucu, “Türkiye’nin Ege Denizi sahillerine bakarsanız 3 büyük deprem meydana geldi. Bu depremlerden birisi Haziran 2017’de meydana gelen Karaburun depremidir. Temmuz 2017’de Bodrum’un Gökova Körfezi’nde meydana gelen deprem ise ikinci büyük depremdir. Hatta bu depremde de tsunami olmuştur. Belki çoğumuz bunu unuttuk. İzmir’de olan deprem ise 3’üncü depremdir. Arada Manisa’da olan deprem de var tabi ki. Yani Türkiye bir deprem bölgesi ve buna alışmalıyız." sözlerini kullandı.

"Saydığımız faktörleri en aza indirgersek..."

Utkucu, "Hep depremlerin nerede olacağını düşünüyoruz. Düşüncelerimiz hep tehlikeli olacağı kısmında. Oysaki deprem riski sadece tehlikeden ibaret değil. Başka riski oluşturan faktörler neler? Şehirlerimizi nereye kuruyoruz? Zeminlerimiz nasıl? Yapı kalitemiz nasıl? Yapı envanterimiz nasıl? Bunların birleşimi deprem riskini oluşturuyor. Biz hep tehlike kısmını düşünüyoruz. Halbuki tehlike oranı yüksek olsa bile diğer saydığımız faktörleri en aza indirgersek deprem riski küçük olacaktır" diye konuştu.

Bütün çalışmalar gösteriyor: Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski 

Durumun İstanbul için büyük tehlike arz ettiğini ifade eden Prof. Dr. Utkucu, şöyle konuştu:

“Geçen yıl meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki Silivri depremi ve bu yıl yine Eylül ayında İstanbul’da bir deprem daha oldu. Bu depremlerin olduğu yerden İzmit Körfezi girişine kadar olan kısımda 250 yıldır önemli bir deprem yok. İzmit Depremi 1999 yılında oldu. Bu bölgede bir önceki deprem 1719’da olmuştu. Yani yaklaşık 250- 300 yılda bir böyle büyük deprem oluyor. Dolayısıyla bütün çalışmalar şunu gösteriyor, Marmara Denizi altında büyük bir deprem riski var. Bu da İstanbul ve çevresi için risk oluşturuyor. Bu durumda riskin ne zaman afete döneceğini bilemiyoruz ama bu depremin 10 sene sonra olması da 100 sene sonra olması da sürpriz değil. Ayrıca Geyve’den geçen hatta da risk var, kimse ilgilenmiyor ama güneyden geçen bu hatta da büyük bir risk var.”

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