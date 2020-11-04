Kocaeli'de bu köprüyü görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Bakın kaç yıllık
KOCAELİ’nin Körfez ilçesi sınırları içerisinde Antik Roma döneminde yapıldığı değerlendirilen Tarihi Kutluca Köprüsü'nün kaç yıllık olduğunu duyanlar şaşırdı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesi kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kutluca Mahallesi 2 bin yıllık tarihe ev sahipliği yapıyor. Milattan sonra 1’inci yüzyılda İmparator Cladius döneminde yapıldığı değerlendirilen Tarihi Kutluca Köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor.
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Antik Roma döneminde ulaşımı sağlamak amacıyla inşa edilen köprü antik köprü, tarihini öğrenenleri şaşırtıyor.
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5 kemerden oluşan ve 31 metre uzunluğa sahip köprü, 2015 yılında himayesinde bulunduğu Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek turizme kazandırıldı.
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Deprem ve sel suları nedeni ile yıkılmaya yüz tutan köprü restorasyon çalışmalarının ardından tekrar gün yüzüne çıkartıldı.
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