Kocaeli'de bu köprüyü görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor! Bakın kaç yıllık

Kocaeli’nin Körfez ilçesi kent merkezine 22 kilometre uzaklıkta bulunan Kutluca Mahallesi 2 bin yıllık tarihe ev sahipliği yapıyor. Milattan sonra 1’inci yüzyılda İmparator Cladius döneminde yapıldığı değerlendirilen Tarihi Kutluca Köprüsü, 2 bin yıldır ayakta duruyor.