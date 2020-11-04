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Süper Lig'de 8. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 8. haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanacak maçlar ve düdük çalacak hakemler şöyle: 

6 KASIM CUMA 

20.00 Gaziantep  FK - Beşiktaş (Yaşar Kemal Uğurlu)

7 KASIM CUMARTESİ 

13.30 Kasımpaşa  - Fraport-TAV Antalyaspor (Serkan Tokat)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Göztepe  (Cüneyt Çakır)

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor (Ali Palabıyık)

19.00 Fenerbahçe  - İttifak Holding Konyaspor (Halis Özkahya)

8 KASIM PAZAR 

13.30 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük (Suat Arslanboğa)

13.30 Yeni Malatyaspor - Yukatel Denizlispor (Mete Kalkavan)

16.00 Hes Kablo Kayserispor - Atakaş Hatayspor (Volkan Bayarslan)

16.00 Medipol Başakşehir  - Gençlerbirliği (Mustafa Öğretmenoğlu)

19.00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray (Abdulkadir Bitigen)

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