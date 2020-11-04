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İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı! İşte ele alınacak konular

İSTANBUL İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs salgını için yarın toplanacak. Masada esnek çalışma düzenlemesi var.

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Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Yerlikaya başkanlığında yarın video konferans yöntemi ile toplanacak.

Toplantıda, corona virüs salgını ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ile birlikte; sanayi sektöründe çalışanlar için erken mesai düzenlemesi ve kamuda esnek çalışma yöntemlerinin değerlendirileceği öğrenildi.  

Yarın basın açıklamasıyla duyurulacak
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nde alınacak kararların, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yine yarın basın açıklamasıyla duyurulacağı belirtildi.

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