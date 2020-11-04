Yeni kısıtlamalar neler saat 22.00'da nereler kapanacak?

Yurt genelinde koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni kısıtlamalar ve yeni yasaklar getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 22.00'da kapanacak yerleri açıkladı. Buna göre başta berber, konser salonu, lokanta, halı saha olmak üzere birçok iş yeri ve mekan saat akşam 10'dan sonra kapanacak.

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Koronavirüs vakaları yurt genelinde yeniden artış gösterdi. Testi pozitif çıkan vatandaşların sayısı 2.300'e kadar çıktı. Kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte artık gösteren vaka sayılarının önüne geçmek için yeni tedbir, kısıtlama ve yasaklar alındı. Buna göre bazı işletme, mekan ve kurumlar saat 22.00'dan sonra kapanacak. Kapatmayanlar için ise ceza uygulanacak. Peki saat 22.00'da kapanacak yerler neresi?

22.00'da kapanacak yerler:

Pazar ve market gibi yoğun insanların olduğu yerlerde denetim arttırılacaktır. Berber kuaför, nikah salonu, yüzme, internet kafe, halı saha, konser salonu vb yeri tüm işyerlerinde saat 22'de sona erecektir.

Bursa'da kısıtlama getirildi: Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.