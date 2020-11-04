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İstanbul merkezli kritik FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

İSTANBUL merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Örgüt üyelerince örgüt içi haberleşmede kullanılan "BYLOCK" programı kullandığı tespit edilen ve daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında haklarında beyanda bulunulan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Dün İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen, aralarında ihraç edilen kamu personelleri ile örgüt içi evlilikten sorumlu izdivaç sorumlusu, örgütün sözde 'Alevi yapılanmasının Üsküdar imamı', büyük bölge talebe mesullüğü, TSK ve Emniyet içerisinde mahrem imamlık yapan şüphelilerin de bulunduğu toplam 19 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemleri sürüyor.

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