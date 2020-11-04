Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok'a 10'ar milyon lira ceza

Yeni internet yasasının ardından yasal süresi içinde Türkiye'de temsilcilik açmayan n başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada yasal sürenin sona ermesinin ardından temsilci bildiriminde bulunmayan sosyal medya platformlarına 10'ar milyon lira ceza kesildiğini duyurdu.

Başta Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok olmak üzere sosyal ağ sağlayıcılarına 10'ar milyon lira ceza kesildi. Bu cezanın tebliğinden itibaren 30 gün içinde de yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde sosyal ağ sağlayıcıya, bu defa 30 milyon lira idari para cezası kesilecek. Yükümlülüğe uymamakta ısrar eden sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliği yüzde 90 daraltılacak.

Kamuoyunda Sosyal Medya Yasası olarak adlandırılan bu düzenleme ile ilgili birçok yanlış bilginin dolaşımda olduğunu üzülerek görüyorum.



Peki sosyal medya şirketlerinden talep ettiklerimiz nelerdi?👇 pic.twitter.com/NHGXOSPBc5 — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) November 4, 2020

Türkiye, sosyal medya şirketlerinden neler talep etmişti?nelerdi?

- Türkçe yapılan başvuruların Türkçe cevaplanması.

- Kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlalinde başvurulara sosyal ağ sağlayıcı tarafından 48 saat içinde cevap vermesi.



- Sosyal ağ sağlayıcıların, kişi başvurularına ilişkin 6 ayda bir rapor yayınlaması.

- Mahkeme kararına rağmen, 24 saat içinde hukuka aykırı içerikleri çıkarmayan sosyal ağlar, doğacak zarardan sorumlu olacak.



- Sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alacak.