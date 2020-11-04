ABD'de seçim sonuçları netleşmeden sokaklar karıştı! Trump ve Biden destekçileri birbirine girdi
ABD'de başkanlık seçimlerinde oy sayımı sayımı devam ederken Beyaz Saray önünde toplanan Trump ve Biden taraftarları birbirine girdi. Ayrıca çok sayıda eyalet sokaklarında taraftarların birbirleriyle çatıştığı, kamu ve özel mülklere zarar verdiği görüntülendi.
Tüm dünya ABD Başkanlık Seçimleri'ne kilitlenmiş durumda. Seçimlerde ülke çapında oy sayımı devam ederken Trump ve Biden arasındaki kıyasıya sürüyor. Öte yandan Beyaz Saray önünde toplanan Trump ve Biden taraftarları arasında şiddetli arbedeler yaşandığı bilgisi geliyor.
ABD'de başkanlık seçimlerinde ülke genelinde oy sayımı devam ederken, Beyaz Saray önünde toplanan ABD Başkanı Donald Trump’ın ve Demokrat rakibi, Joe Biden’ın destekçileri arasında arbede çıktı.
Beyaz Saray çevresinde Trump destekçileri ile Black Lives Matter protestocuları arasında arbede çıktı. Kalabalık birbirine girerken polis ekipleri olaya müdahele etti.
Black Lives Matter Plaza'da çekilmiş görüntüler, binlerce Metropolitan polisinin protestocuları kontrol almak için uğraşmasına rağmen, gösteri yapmak için toplanan kalabalıkla aralarında arbede yaşandığını gösteriyor.