UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta heyecanı! İşte oynanacak karşılaşmalar

Futbolseverler 5 Kasım Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi heyecanını doyasıya yaşayacak. Turnuvanın 3'üncü haftasında 24 karşılaşmanın yapılacağı büyük günde maçlar şöyle:

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak. İlk iki maçından mağlubiyetle ayrılan Türkiye'nin turnuvadaki tek temsilcisi Demir Grup Sivasspor, I Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Azerbaycan'ın Karabağ takımını saat 20.55'te ağırlayacak.

Sivasspor maçı Hangi kanalda?

Tüm Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarının ülkemizdeki yayıncısı beIN SPORTS. Grubun ilk maçında olduğu gibi Karabağ maçını da beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen yayımlanacak. Ancak Azerbaycan ekibi Karabağ'ın, tüm Avrupa Ligi maçları ülkesinin televizyonlarında şifresiz olarak yayınlanıyor.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.55 Roma (İtalya) - Cluj (Romanya)

20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Dundalk (İrlanda)

20.55 Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Bayer Leverkusen (Almanya)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Nice (Fransa)

20.55 Lech Poznan (Polonya) - Standard Liege (Belçika)

20.55 Benfica (Portekiz) - Rangers (İskoçya)

20.55 PAOK (Yunanistan) - PSV (Hollanda)

20.55 Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Granada (İspanya)

20.55 Rijeka (Hırvatistan) - Napoli (İtalya)

20.55 Real Sociedad (İspanya) - AZ Alkmaar (Hollanda)

20.55 Demir Grup Sivasspor - Karabağ (Azerbaycan)

20.55 Ludogorets (Bulgaristan) - Tottenham (İngiltere)

23.00 Young Boys (İsviçre) - CSKA Sofya (Bulgaristan)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Molde (Norveç)

23.00 Leicester City (İngiltere) - Braga (Portekiz)

23.00 Zorya (Ukrayna) - AEK (Yunanistan)

23.00 Celtic (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)

23.00 Milan (İtalya) - Lille (Fransa)

23.00 Villarreal (İspanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail)

23.00 Antwerp (Belçika) - LASK (Avusturya)

23.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Wolfsberger (Avusturya)

23.00 Feyenoord (Hollanda) - CSKA Moskova (Rusya)

23.00 Hoffenheim (Almanya) - Slovan Liberec (Slovakya)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Gent (Belçika)