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ABD'de emekli NASA astronotu Mark Kelly Senato'ya girdi

ABD'de seçimlerinde Demokratların adayı Mark Kelly, Cumhuriyetçi rakibini yenerek, Senato'daki koltuğun sahibi oldu.

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ABD'de Senato'ya girenler arasında emekli bir NASA astronotu yer alıyor.

Demokrat Mark Kelly, Arizona eyaletinde Cumhuriyetçi Martha McSally'yi yendi.

Astronot Kelly oyların yüzde 53,4'ünü alırken, McSally'nin oy oranı yüde 46,6 oldu.

Astronot Kelly Senato'da

Aynı eyalette Demokratların başkan adayı Joe Biden'ın, yüzde 51,9 oy oranıyla 11 delegeyi aldığı kaydedildi.

Sandıklar kapanmadan önce konuşan Kelly, "Oylar sayıldığında bu görevde başarılı olacağız." dedi.

"Tipik bir seçim gecesi değil'' 

"Bu tipik bir seçim gecesi gibi hissettirmiyor" diyen Kelly, "Bu yüzden bu gece, kutlama yapmakla ilgili değil, işe başlamakla ilgili." ifadelerini kullandı.

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