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Konya'da tartıştığı babasını öldüren 22 yaşındaki genç tutuklandı

KONYA'da 63 yaşındaki babasını tüfekle vurarak öldüren 22 yaşındaki katil zanlısı, JASAT tarafından yakalandı. Cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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30 Ekim Cuma günü saat 20.00 sıralarında Konya'nın Ereğli ilçesindeki Alhan Mahallesi'nde yaşayan Tamer Kaya, evde babası Kudbettin Kaya ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Tamer Kaya, babasına tabancayla ateş etti.

Kudbettin Kaya mermilerin sırtına ve boynuna isabet etmesi sonucu yaralanırken, diğer aile fertlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Babasını öldürdü

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Kudbettin Kaya, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaya, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Yakalandı

Olayın ardından kaçan Tamer Kaya, Jandarma Suç Arama Timi'nce (JASAT) kısa sürede yakalandı. Karakola getirilen Tamer Kaya, sorgusunda çıkan tartışma sonucu babasını öldürdüğünü itiraf etti.

Tutuklandı

Kaya suç aletinin de arasında bulunduğu 3 tabanca ve kısa namlulu tüfeği evin yaklaşık 3 kilometre ilerisinde toprağa gömdüğünü söyledi. Jandarma suç aletini ele geçirdi. Tamer Kaya, dün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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