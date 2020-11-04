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Muhittin Böcek'in bilinci yerine geldi son durumu açıklandı: Enfeksiyon bulguları...

Demirören Haber Ajansı

KORONAVİRÜS tedavisi sonrasında akciğerlerinde oluşan hasar nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in enfeksiyon bulgularının devam ettiği, yoğun tıbbi destek uygulandığı açıklandı.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine özel hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Başkan Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle Başkan Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı.

25 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Solunum makinesine bağlı olan Başkan Böcek'in bilincinin yerine geldiği, istediğini yiyip içebildiği kaydedildi. Solunum ve kas güçsüzlüğü nedeniyle yoğun fizik tedavi uygulanan Muhittin Böcek'in vücudundaki enfeksiyonla mücadelesinin devam ettiği belirtildi.

Bilinci yerinde
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi sürmektedir. Bilinci yerinde ve genel seyri iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle yoğun tıbbi destek uygulamaları devam etmektedir" denildi.

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