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İstanbul Arnavutköy'de feci kaza! Yaralılar var

İSTANBUL Arnavutköy'de seyir halindeki kamyonet önünde bulunan kamyona çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle trafik aksadı.

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Arnavutköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karlıbayır Caddesi'nde seyir halindeki 35 BYS 04 plakalı kamyonet, önünde bulunan kamyona çarptı.

Kazada kamyonette bulunan Hamdi Bayram, Mehmet Direl ve Ahmet Demirci araç içerisinde sıkıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkartılan 3 yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultangazi'deki Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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