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Can Ataklı yeniden hastaneye yatırıldı: Geç vurdu

Tele 1'deki Kulis programıyla ekrana gelen usta gazeteci Can Ataklı, yeniden hastaneye dönmek zorunda kaldığını duyurdu.

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Gazeteci-yazar Can Ataklı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Korona testim pozitif çıktı" açıklamasını yapmıştı. Can Ataklı tedavi için yeniden hastaneye yatırıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ataklı "Bilgi; korona geç vurdu. Hastaneye dönmek zorunda kaldım. Yarın YouTube sohbeti ile bilgi vermeye çalışacağım. İzmir depremini kahrolarak izliyorum. Bu kötü günleri hepbirlikte aşacak gücümüz var" ifadelerini kullandı. 

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