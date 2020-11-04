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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın acı günü! Babası yaşamını yitirdi

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın babası Mehmet Kenan Coşkunoğlu hayatını kaybetti.

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Babasının vefat haberini Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Nazlıaka, "Konusunda uzman doktorlarımızın olağanüstü gayretine rağmen ne yazık ki ailemizin çınarını, Bay Google’ımızı, babacığımızı kaybettik. Hastalığı süresince arayan, mesaj yazan, acımızı paylaşan herkese bin teşekkür... Allah sizlere sevdiklerinizle birlikte uzun ömürler versin..." ifadesini kullandı. 

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