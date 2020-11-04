CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın acı günü! Babası yaşamını yitirdi
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın babası Mehmet Kenan Coşkunoğlu hayatını kaybetti.Abone ol
Babasının vefat haberini Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyuran Nazlıaka, "Konusunda uzman doktorlarımızın olağanüstü gayretine rağmen ne yazık ki ailemizin çınarını, Bay Google’ımızı, babacığımızı kaybettik. Hastalığı süresince arayan, mesaj yazan, acımızı paylaşan herkese bin teşekkür... Allah sizlere sevdiklerinizle birlikte uzun ömürler versin..." ifadesini kullandı.
Konusunda uzman doktorlarımızın olağanüstü gayretine rağmen ne yazık ki ailemizin çınarını, Bay Google’ımızı, babacığımızı kaybettik.— Aylin Nazlıaka 🇹🇷 (@AylinNazliaka) November 4, 2020
Hastalığı süresince arayan, mesaj yazan, acımızı paylaşan herkese bin teşekkür...
Allah sizlere sevdiklerinizle birlikte uzun ömürler versin...