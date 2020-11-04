BIST 1.163
DOLAR 8,45
EURO 9,89
ALTIN 513,68
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Samsun için korkutan açıklama: Maalesef kritik eşiğe geliyoruz

SAMSUN Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında kritik eşiğe yaklaşıldığını duyurdu.

Abone ol

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun'da salgının seyrinin ilk günden itibaren halkın aldığı tedbirlerin düzeyine göre vaka sayısında artış veya azalış şeklinde kendini gösterdiğine işaret etti.

Eylül ayında tırmanışa geçen vaka sayılarının ekim ayı içinde yapılan uyarılar ve halkın kurallara uyumu sayesinde azaldığını vurgulayan Oruç, "Ancak üzülerek görmekteyiz ki, özellikle son iki hafta itibarıyla vaka sayılarımız yeniden artışa geçti. Bu iki haftada vakaların yaklaşık yüzde 40 oranında arttığını söyleyebiliriz. Tüm ilçelerimizde genel bir artış söz konusu ancak özellikle Atakum ve Terme ilçelerimizde diğer ilçelerimize oranla daha fazla bir artış olduğunu görüyoruz. Rakamlar maalesef bize yavaş yavaş Samsun için yeniden kritik eşiğe geldiğimizi söylüyor. Samsunluların kırmızı alarm verip daha sıkı önlemler almasının zamanı geldi." diye konuştu. 


"Aile içi ziyaretler ertelenmeli"
Son dönemdeki vaka artış oranı irdelendiğinde bu artışların yüzde 70 ila 80 oranında aile içi ziyaretlerden kaynaklandığının altını çizen Oruç, "İnsanlarımız maalesef yapılan tüm uyarılara rağmen akraba, eş dost ziyaretlerine devam ediyorlar. Kapalı alanlarda ve yeterli havalandırma koşulları sağlanmadan, maske ve sosyal mesafeye dikkat edilmeden yapılan bu ziyaretler ilimiz için şu an en büyük bulaşı tehdidini oluşturuyor. Sayısal veriler bize ilimizde pozitif olan bir kişinin, aile ortamında bunu ortalama 5 kişiye bulaştırdığını gösteriyor. Virüsü maalesef sevdiklerimize, elimizle götürüp teslim ediyoruz." dedi. 


"Kötü sonuçları olacağını unutmayalım"
Oruç, vaka artışının, havaların daha fazla soğuyacağı, insanların kapalı alanlara yöneleceği günler öncesinde herkes için bir uyarı olması gerektiğine dikkati çekti. Gerekli önlemler alınmazsa, griple birlikte bulaşma gücü artacak ve kendine rahat yayılım alanı bulacak virüsü durdurmanın zor olabileceğini hatırlatan Oruç, "Lütfen tedbirlerimizi gevşetmeyelim, aile içi ziyaretlerimizi sonlandıralım, mümkün olduğu kadar kapalı alanlarda kalabalıklarla bir araya gelmeyelim, gelmeyelim ki bu kış mevsimi daha fazla insanımız hastalanmadan ve hayatını kaybetmeden geçirelim. Kötü seçimlerimizin, kötü sonuçları olacağını unutmayalım." uyarısında bulundu.

SON DAKİKA HABERLERİ
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den 'darbe' açıklaması
Konya'da komşudan eve döndü! Yatak odasına girince hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da kritik koronavirüs toplantısı! İşte ele alınacak konular
Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube ve TikTok'a 10'ar milyon lira ceza
ABD seçimleri son durum Donald Trum mı Joe Biden mi Amerika'da kim önde?
İzmir Valisi duyurdu! İşte depremzedelere ödenen para miktarı
ÖNCEKİ HABERLER
Ayda'nın annesi Fidan Keskin Gezgin son yolculuğuna uğurlandı
10 Kasım şiirleri 2020 ilkokul kısa 4 kıtalık 10 Kasım şiirleri
Can Ataklı yeniden hastaneye yatırıldı: Geç vurdu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: PKK terörü için de empati bekliyoruz
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'nın acı günü! Babası yaşamını yitirdi
Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşma cezası kaç para 2021
Yorumlar