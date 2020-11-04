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Emre Belözoğlu veliahtı Burak İnce'yi Fenerbahçe'ye getiriyor!

Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu, Türkiye standartlarının üzerinde futbolcu dediği genç futbolcu Burak İnce için şimdiden Altınordu Kulübü ile iletişime geçti.

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Fenerbahçe'de futbolu bırakmasının ardından sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu transferlerde başrolde oynadı. Tecrübeli isim, sportif direktör olduktan sonra ise yardımcısı olarak eski takım arkadaşı olan Selçuk Şahin ile birlikte görev yapacak.

Transferde doğru hamleler yapmak için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertlilerde gündeme flaş bir isim geldi. Sportif direktör Emre Belözoğlu, genç oyunculara düşkünlüğünü bu hamlesinde de gösterecek gibi duruyor. Sarı-lacivertlilerin gündeminde yer alan isim TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından çıkan orta saha oyuncusu Burak İnce.

Altınordu Kulübü ile iletişime geçti
Sabah'ın haberine göre; Emre Belözoğlu'nun, Türkiye standartlarının üzerinde futbolcu dediği genç futbolcu için şimdiden Altınordu Kulübü ile iletişime geçtiği öğrenildi. 16 yaşındaki oyuncu bu sezon Altınordu formasıyla 5 karşılaşmada 2 gol kaydetti.

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