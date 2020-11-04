Halil Umut Meler, Arsenal-Molde maçını yönetecek

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Arsenal ile Norveç'in Molde takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi B Grubu karşılaşmasında düdük çalacak.

Abone ol

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yarın İngiltere'nin Arsenal ile Norveç'in Molde takımları arasında oynanacak maçı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Londra'daki Emirates Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Martin Margaritov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.