Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de konutları 1 yıl içinde teslim edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir’de yıkıma neden olan depremde arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından açıklama yaptı.

Abone ol

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunarak "Artık enkaz kaldırma çalışmalarına başladık, sadece bir alanda enkaz kaldı. Orada da hassas bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diyerek bölgeden bilgi verdi.

"17 bina enkazında ve etrafında riskli görülen binalarda yerinde uygulamalar yapacağız. Yeni yapacağımız konutlar zemin artı 5'i geçmeyecek. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Riskli binalarımızın tespitlerini yaptıralım, riskli binalarda oturmayalım." diye konuşan Bakan Kurum, TOKİ'nin en geç 1 ay içinde konutların inşasına başlayacağını belirterek "1 yıl içinde de konutları teslim edeceğiz." dedi.

2 milyon 865 bin lira yardım yapıldı

Kurum, bugüne kadar yapılan taşınma ve kira yardımı toplamının ise 2 milyon 865 bin liraya ulaştığını açıkladı.

İzmir'in 13 ilçesinde yaklaşık 7 bin 600 kapasiteli kamu misafirhanesi bulunduğunu ifade eden Kurum, "Şu an 208 depremzede kalıyor. Yeteri kadar yerimiz var, vatandaşlarımızı kamu misafirhanelerimizde misafir edebiliriz." diye konuştu.

"Bin konteyner kuruyoruz: Bayraklı'da ilk etapta bin konteynır kurulacağını belirten Kurum "Çalışmalar dün başladı, 19 gün sonra teslim edeceğiz." ifadesini kullanarak bölgede bin konteyner kurulacağını aktardı.

İzmir'de yaşanan deprem sonrası hasar tespit çalışmaları hakkında genel bilgi de paylaşıldı. Aktarılan bilgiler şu şekilde:

Sahada görev yapan 942 Bakanlık personeli ve 150 araç bulunduğu belirtilirken toplamda İzmir ve Manisa'da 22.076 bina ve 141.925 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildiği aktarıldı. Yaşanan olayda içme suyu hatları ve kanalizasyon hatları ile atıksu arıtma tesislerinde hasar meydana gelmediği bilgisi paylaşıldı.

Hastanelerde ağır hasarlı yapı yok

Öte yandan pandemi süreci göz önünde bulundurularak Bayraklı ilçesi ve civarındaki tüm hastaneler incelendi. Birkaç tanesinde az hasar bulunduğu belirtilirken ağır hasarlı/ yıkık yapı bulunmadığı söylendi.

İzmir'de depremin arkasında su yükselmiş Seferihisar'ın Sığacık mahalle merkezi deniz suyunun 1 metre altında kalmıştı. Bölgede 22 teknenin battığı bilgisi verildi. Bayraklı ilçesinde Mansuroğlu ve Manavkuyu mahallelerinde arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği yapılarda, toplam 10 adet lazer tarayıcı cihaz ve 2 adet mobil laboratuvarın aktif olarak kullanıldığı belirtildi.

30 bin TL eşya yardımı yapılacak

Deprem nedeniyle yıkılan veya yıkılacak binalardan eşya alamayan vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı ve taşınma sürecinde ev sahiplerine 13 bin lira destek sağlanacağı belirtildi. Ayrıca kiracı vatandaşlara da 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapılacağı duyuruldu.





İzmir hasar tespit verileri hakkında yayınlanan veriler ise şöyle: