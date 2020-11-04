BIST 1.164
DOLAR 8,45
EURO 9,90
ALTIN 514,58
HABER /  GÜNCEL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Beton uzmanı isimden İstanbul için çok çarpıcı uyarı! 1,6 milyon kişinin yaşamı tehlikede

İzmir ve İstanbul'da yaklaşık 800 bin binanın 1999 öncesi yapılmış konutlar olduğunu söyleyen Avrupa ve Türkiye Hazır Beton Birlikleri Başkanı Yavuz Işık, "Betonda karbonatlaşma, demir korozyonu olmuştur. Bunlar acilen tespit edilip yıkılmalıdır" dedi. Işık, sadece İstanbul'da 1 milyon 600 bin kişinin yaşamının tehlikede olduğunu söyledi.

Abone ol

Avrupa ve Türkiye Hazır Beton Birlikleri Başkanı Yavuz Işık, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere 1. derece deprem kuşağındaki kentlerde acilen binaların yapı güvenliği ve yapı kalitesinin tespit edilerek, riskli olanların hiç vakit kaybetmeden boşaltılması gerektiğini söyledi.

Hürriyet'ten Aysel Alp'e konuşan Işık, İzmir'de 1 milyon 200 bin binanın üçte birinin yaklaşık 400 bininin, yine İstanbul'da 400 bin binanın 1999 depremi öncesi yapıldığının tahmin edildiğini belirtti.

Işık, "En önemlisi okullar, hastaneler, öğrenci yurtları ve elbette konutlar... Betonda karbonatlaşma (ufalanma), demir korozyonu olmuştur. Bunlar acilen tespit edilip yıkılmalıdır” dedi.

'1999 Deprem Yönetmeliği'nde C10 beton kullanımı zorunlu olurken, bu standardın 2007’de C20 ve 2019’da da C30’a yükseltildiğini anımsatan Işık, 1999 sonrasında değişen yönetmeliklerde teknik kriterlerin güçlendirildiğini, beton sınıfının arttığını, kolon ve kirişlerin büyüdüğünü, zemin etüdü, yapı denetim şartı getirildiğine dikkat çekti.

Birinci derece deprem bölgelerinde binaların envanteri çıkarılarak yapı güvenliği, yapı kalitesi tespiti yapılması gerektiğini söyleyen Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

'1999 öncesi konutların betonunda ufalanma var, güçlendirilmez'

"Deprem performans analiz birimi olan üniversiteler, sivil toplum örgütleri bu analizleri yapacak. Örneğin bizim Yıldız Teknik Üniversitesi’nde çok iyi bir laboratuvarımız bulunuyor. İzmir’de ciddi çürük bina stoku var. Bunların derhal raporlanıp, boşaltılması, yıkılması gerekir. İzmir’in yapı stokunu çıkarmak 6 ayı bulmaz. 1999 sonrasında yapılıp da bir kolonunda, kirişinde veya betonarmeyle ilgili bir bölümünde sıkıntı varsa bunlar da güçlendirmeyle çözülebilir. 1999 öncesi yapılanların betonunda karbonatlaşma (ufalanma) olmuş, demir korozyona uğramışsa güçlendirmenin hiçbir geçerliliği yoktur.

İzmir’de 1 milyon 200 bin olan bina stokunun üçte birinin 1999 Deprem Yönetmeliği öncesi yapıldığı tahmin ediliyor. Bayraklı ve Bornova’da eski yeni bina stoku karışmış durumda. Biri çok katlı izni almış, diğeri de hak kazandığını düşünmüş. Oysa Bayraklı, Bornova, Balçova gibi zeminde sıvılaşma olan, sıkıntılı yerlerde kaliteli malzeme kullanıp, dikeyden ziyade yatay yapılaşma tercih edilmeli. Yani 4-5 katı geçmemek lazım.

'Ortalama 4 kişiden, 1 milyon 600 bin insanın yaşamı söz konusu'

İstanbul'da fayların aktifliği ve periyodu dikkate alındığında risk daha da büyüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bina stoku konusunda çalışıyor. Büyükşehir Belediyesi kurduğu deprem konseyinde üniversite ve STK’larla yapı stokunun güvenliği ve kalitesiyle ilgili çalışıyor. Avcılar, Büyükçekmece gibi zemini sıkıntılı yerlerden başladılar. 1999 öncesi yapılan 400 bin bina var. Ortalama 4 kişiden, 1 milyon 600 bin insanın yaşamı söz konusu. Depremden önce bitiremezsek bu insanların en az üçte birini kaybedebiliriz ki diğerleri de yaralı olur.”

'5 milyar dolarlık maliyeti vatandaşın karşılaması mümkün değil'

Sadece İstanbul’daki binaların dönüşümü için kabaca 5 milyar dolarlık bir faturadan söz edildiğini söyleyen Işık, "Vatandaşın bu maliyeti karşılaması mümkün değil. Kentsel dönüşüm ada ve bölge bazında planlanıp, ağacıyla, yeşiliyle, rant-kâr gözetmeksizin, lükse kaçmadan, kamunun 20-30 yıl vadeli kredi desteğiyle gerçekleştirilmeli” dedi.

Işık, özellikle Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların ve yurtların, ayrıca hastanelerin ve yaşlı bakım evlerinin de ivedilikle gündeme alınıp, incelenmesi gerektiğini vurguladı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da esnek mesai nasıl olacak? Ali Yerlikaya duyurdu
Antalya'da eski eşinin boğazını keserek öldürdü! Sebebi bakın neymiş
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de konutları 1 yıl içinde teslim edeceğiz
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 81 ile gönderildi
Emre Belözoğlu veliahtı Burak İnce'yi Fenerbahçe'ye getiriyor!
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den 'darbe' açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşma cezası kaç para 2021
Ruhsar Pekcan: Sınır kapılarında TIR toplam giriş-çıkış sayısı 100 bini geçti
Hız sınırını aşma cezası 2021 kaç para oldu yeni trafik cezaları
Hatay saldırısının ardından valilik açıkladı! 6 ay süreyle yasaklandı
Hız sınırını aşma cezası 2021 kaç para oldu yeni trafik cezaları
Kızılay Haftası şiirleri 4 kıtalık Kızılay haftası sözleri sayfası
Yorumlar