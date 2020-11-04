BIST 1.164
DOLAR 8,45
EURO 9,90
ALTIN 514,58
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Elazığ'da 'oto faresi' kıskıvrak yakalandı! Çaldığı otomobille gezmeye çıkmış

İhlas Haber Ajansı

ELAZIĞ'da 5 ayrı suça karışan 'oto fare'si yakalandı. Toplam 47 suç kaydı bulunan şüpheli çaldığı otomobille gezerken yakayı ele verdi.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir evin önünden otomobil çalındı. Hırsızlığın polise bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı.

Polisin yaptığı çalışmada çalınan otomobilin yeri belirlendi. Şüpheli M.A. polis tarafından ara sokaklarda çaldığı araçla gezerken yakalandı. Yakalanan şüphelinin daha önce de 4 ayrı otomobil hırsızlığına karıştığı, 32'si hırsızlık 47 suç kaydının olduğu belirlendi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli 5 ayrı oto hırsızlığı suçundan adliyeye sevk edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Afyonkarahisar'da çatlak ve yarıklar oluşan mahalle inceleniyor! Mahalleli tedirgin Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Beton uzmanı isimden İstanbul için çok çarpıcı uyarı! 1,6 milyon kişinin yaşamı tehlikede
İstanbul'da esnek mesai nasıl olacak? Ali Yerlikaya duyurdu
Antalya'da eski eşinin boğazını keserek öldürdü! Sebebi bakın neymiş
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de konutları 1 yıl içinde teslim edeceğiz
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 81 ile gönderildi
Emre Belözoğlu veliahtı Burak İnce'yi Fenerbahçe'ye getiriyor!
ÖNCEKİ HABERLER
Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşma cezası kaç para 2021
Ruhsar Pekcan: Sınır kapılarında TIR toplam giriş-çıkış sayısı 100 bini geçti
Hız sınırını aşma cezası 2021 kaç para oldu yeni trafik cezaları
Hatay saldırısının ardından valilik açıkladı! 6 ay süreyle yasaklandı
Hız sınırını aşma cezası 2021 kaç para oldu yeni trafik cezaları
24 Kasım resmi tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor?
Yorumlar