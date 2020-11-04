Afyonkarahisar'da çatlak ve yarıklar oluşan mahalle inceleniyor! Mahalleli tedirgin
AFYONKARAHİSAR'da 6 yıl önce başlayan yarıklar 2 mahalle, sakinlerini tedirgin etmeye başladı. İzmir depremi sonrası mahalleli eve girmeye korkar oldu. Bölgede mezarların dahi çökme yaşadığı görülürken bilim insanlarının incelemelerde bulunduğu söylendi.
Bolvadin ilçe merkezindeki Akçeşme ile Şıhlar mahallelerinde 6 yıl önce meydana gelen yüzey deformasyonlarındaki yarıklar artmaya ve genişlemeye başladı. Yarıklar nedeniyle bir çok ev ve eklentileri zarara görürken bölgedeki mezarlıkta da tahribatlar meydana geldi.
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Özellikle evlerin duvarlarında büyük çatlakların oluşmasına neden olan yüzey deformasyonları nedeniyle mahalleli evlerine girmeye korkuyor.
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Bilim adamları 'fay hattı' yüzünden dedi: Yarıkların ilk ortaya çıkmasının ardından bölgeye gelen bilim adamları yaptıkları incelemelerde yüzey deformasyonlarına neden olan olayın ise bölgeden geçen fay hatları olduğunu belirledi.
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6 yıldır sürüyor: Bilim adamlarının bölgeyi 6 yıldır takibe aldıkları ve incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.
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