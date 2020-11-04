Afyonkarahisar'da çatlak ve yarıklar oluşan mahalle inceleniyor! Mahalleli tedirgin

Bolvadin ilçe merkezindeki Akçeşme ile Şıhlar mahallelerinde 6 yıl önce meydana gelen yüzey deformasyonlarındaki yarıklar artmaya ve genişlemeye başladı. Yarıklar nedeniyle bir çok ev ve eklentileri zarara görürken bölgedeki mezarlıkta da tahribatlar meydana geldi.