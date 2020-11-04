BIST 1.164
DOLAR 8,45
EURO 9,90
ALTIN 514,58
HABER /  SPOR
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Antalyaspor'da Murat Süğlün açıkladı! Abdullah Avcı ile anlaşamadık

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, teknik direktörlük konusunda Abdullah Avcı ile anlaşamadıklarını kamuoyuyla paylaştı.

Abone ol

Tamer Tuna ile yollarını ayıran FT Antalyaspor, yeni teknik direktör arayışlarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip bir süredir deneyimli teknik adam Abdullah Avcı ile görüşmelerine devam ediyordu. Tarafların uzun süren görüşmelerin ardından bir anlaşma sağlayamadığı belirtildi.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, “Abdullah Avcı ile anlaşma sağlanamadı. Genel şartlarda bir anlaşmaya varamadık. Bunun ardından diğer hoca adaylarımızla görüşmeye başladık. Kısa süre içinde yeni teknik direktörümüzü açıklayacağız” dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Beton uzmanı isimden İstanbul için çok çarpıcı uyarı! 1,6 milyon kişinin yaşamı tehlikede
İstanbul'da esnek mesai nasıl olacak? Ali Yerlikaya duyurdu
Antalya'da eski eşinin boğazını keserek öldürdü! Sebebi bakın neymiş
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İzmir'de konutları 1 yıl içinde teslim edeceğiz
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi! 81 ile gönderildi
Emre Belözoğlu veliahtı Burak İnce'yi Fenerbahçe'ye getiriyor!
ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'cü doktordan 7 kadına cinsel saldırı 30 kadına cinsel taciz
Elazığ'da 'oto faresi' kıskıvrak yakalandı! Çaldığı otomobille gezmeye çıkmış
Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşma cezası kaç para 2021
Ruhsar Pekcan: Sınır kapılarında TIR toplam giriş-çıkış sayısı 100 bini geçti
Hız sınırını aşma cezası 2021 kaç para oldu yeni trafik cezaları
24 Kasım resmi tatil mi 2020 hangi güne denk geliyor?
Yorumlar