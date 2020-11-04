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Amerika'daki Türklerden Biden'a oy yok! 'Söylemleri herkesi Trump’a yöneltti'

Anadolu Ajansı

ABD'de Joe Biden- Donald Trump çekişmesi sürüyor. Ülkedeki kritik seçim yarışında Türkler sandığa ilk kez bu kadar kalabalık gitti. Kimi Joe Biden'ın Türkiye hakkındaki söylemlerinden dolayı Trump'ı seçti kimi de Trump'a oy vermenin daha doğru olduğunu söyledi.

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Türklerin en yoğun yaşadığı bölgelerden New Jersey’nin Paterson şehrindeki Türkler, ABD 59’uncu başkanlık seçimi için sandık başına ilk kez bu kadar çok kalabalık gitti. Paterson’da kurulan seçim merkezlerinde oy kullanan Türkler, başkan adayı tercihi ve nedenleri hakkında konuştu.

Paterson’ın en işlek caddesi Main Sokak üzerinde kahvehane işleten Koray Doğan, son iki seçimde oyunu Cumhuriyetçi aday Donald Trump için kullandığını söyledi.

Doğan, “Trump’a oyumu verdim. Pandemi sürecini iyi yönettiğini düşünüyorum. Türkiye ilişkileri için de Trump’ın daha iyi olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

"Söylemleri herkesi Trump’a yöneltti"

Tanıdığı Türklerin 2016 başkanlık seçimlerinde Demokratlara oy verdiğini kaydeden Doğan, “Bu seçimde zannedersem Biden’ın Türkiye aleyhine söylemleri herkesi Trump’a yöneltti.’’ değerlendirmesinde bulundu.

Paterson şehrinde 1998 yılından beri yaşayan Türk kökenli Amerikan vatandaşı Birol Kanmaz da aslında Demokrat Partili olduğu halde sandıkta fikrini değiştirerek Cumhuriyetçi Partiden yana tutum aldığını belirtti. Kanmaz, ‘’Bu seçimde, Demokrat Partinin Bernie Sanders’ı saf dışı etmesi nedeni ile Trump’a oy vererek mesajımı iletmek istedim.’’ şeklinde konuştu.

ABD’de 23 senesini dolduran Hülya Kanmaz, bu sene ilk defa oy kullandığını ve seçimini Trump’tan yana yaptığını söyledi. Paterson şehrinde 9 senedir kendi restoranını işlettiğini belirten Kanmaz, “Gönlüm Trump’ın kazanmasından yana. İlk başta istemiyorduk ama alıştık. Biden’ın açıklamalarını samimi bulmuyorum.’’ dedi.

Türkler ilk kez bu kadar çok sandığa gitti

Kanmaz, bu seçimlerin çok önemli olduğunu belirterek daha önce hiç oy kullanmayan birçok Türk’ün bu sene sandığa gittiğini gördüğünü kaydetti.

Söylemlerine kızıp oyunu Trump'a verdi

Doğma büyüme New Jerseyli olduğunu belirten 30 yaşındaki Rasim Coşar, Biden’ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediklerine kızdığı için oyunu Trump’a verdiğini söyledi.

İşçi olduğunu belirten Coşar, "Aslında sendikalı olduğumdan Biden’ın kazanması benim için iyi olurdu. Arkadaşlarım ve ailem bir önceki seçimde oy kullanmamıştık. Ama Biden’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında söyledikleri bizi çok kızdırdı ve WhatsApp grubundaki 10 arkadaşımla birlikte Trump’a oy verdik.’’ ifadelerini kullandı.

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