ABD seçiminde sürpriz sonuçlar Trump Biden peş peşe gidiyor! Bakın eyaletlerde kim kazandı
Dünya koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimlerine kilitlendi. Eyaletlerde hangi adayın kazandığı belli oldu.
ABD'de milyonlarca insan ülkeyi dört yıl yönetecek başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Ülkede eyaletler arası dengeye bağlı olan seçimde hangi eyaletten kimin seçimi kazandığı büyük önem taşıyor.
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ABD Başkanı'nın kim olacağı, Michigan ve Pensilvanya'daki seçim sonuçlarına göre belli olacak.
İŞTE EYALETLERİN DURUMU...
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Alabama
Dokuz delegeli Alabama'yı ABD Başkanı Trump kazandı.
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Alaska
Üç delegeli Alabama'yı ABD Başkanı Trump kazandı.
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