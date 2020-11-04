BIST 1.163
DOLAR 8,50
EURO 9,93
ALTIN 517,06

ABD seçiminde sürpriz sonuçlar Trump Biden peş peşe gidiyor! Bakın eyaletlerde kim kazandı

Dünya koronavirüs gölgesinde gerçekleştirilen ABD başkanlık seçimlerine kilitlendi. Eyaletlerde hangi adayın kazandığı belli oldu.

ABD'de milyonlarca insan ülkeyi dört yıl yönetecek başkanı belirlemek için sandık başına gitti. Ülkede eyaletler arası dengeye bağlı olan seçimde hangi eyaletten kimin seçimi kazandığı büyük önem taşıyor. 

152

ABD Başkanı'nın kim olacağı, Michigan ve Pensilvanya'daki seçim sonuçlarına göre belli olacak. 
İŞTE EYALETLERİN DURUMU...

252

Alabama 
Dokuz delegeli Alabama'yı ABD Başkanı Trump kazandı.

352

Alaska 
Üç delegeli Alabama'yı ABD Başkanı Trump kazandı.

452