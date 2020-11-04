BIST 1.164
DOLAR 8,45
EURO 9,90
ALTIN 514,58
HABER /  YEREL
ADV Yepyeni bir hayat, yepyeni bir ödeme sistemi

Bursa Adliyesinde bıçaklı kavga! 4 kişi yaralandı

 BURSA Adliyesi'nin önünde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Bursa'da Ramazan A, Behçet A. ve yakınları, akrabaları olan ve daha önceden aralarında husumet bulunan Özbek A. ve akrabaları arasındaki dava için Bursa Adliyesine geldi. Adliye önünde karşılaşan taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ramazan A. göğsünden, Behçet A. ise bileğinden bıçakla, Özbek A. ve diğer yakını ise darbedilerek yaralandı.

9 kişi gözaltında 

Adliyede görevli polis memurları kavgaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. 

Ramazan A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri, iki taraftan 9 kişiyi gözaltına aldı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprü ücretlerine yüzde 100 zam iddiası!
Ayda Bebeğin babasından yürek yakan sözler! 20 dakika önce telefonla konuştum
Koronavirüs aşısı olan Prof. Necmettin Ünal'dan yeni çarpıcı açıklamalar
FETÖ'cü doktordan 7 kadına cinsel saldırı 30 kadına cinsel taciz
Beton uzmanı isimden İstanbul için çok çarpıcı uyarı! 1,6 milyon kişinin yaşamı tehlikede
İstanbul'da esnek mesai nasıl olacak? Ali Yerlikaya duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
PKK ile Peşmerge arasında çatışma
Barcelona iflas tehlikesiyle karşı karşıya
Amerika'daki Türklerden Biden'a oy yok! 'Söylemleri herkesi Trump’a yöneltti'
2 kere alkollü araç kullanma cezası 2021 kaç para oldu?
Alkollü araç kullanma cezası 2021 kaç para oldu yeni zam
10 Kasım şiirleri 2020 ilkokul kısa 4 kıtalık 10 Kasım şiirleri
Yorumlar