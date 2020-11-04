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DİSK'ten TBMM önünde 'esnek çalışma düzenlemesi' eylemi arbede çıktı

DİSK üyelerinin esnek çalışma düzenlemesini protesto için TBMM önünde yapacağı açıklamaya izin verilmedi. Grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görüşülen esnek çalışma düzenlemesini protesto eden bir grup Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi, Dikmen kapısı önünde toplandı.

Burada basın açıklaması yapmak isteyen gruba izin verilmedi. Bunun üzerine bazı CHP milletvekilleri grubu içeri almak istedi. Ancak milletvekilleri dışındakilerin Meclis'e girmesine izin verilmemesi üzerine, içeriye girmek isteyen grup ile polis arasında arbede yaşandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin girişine izin verilmesinin ardından arbede sona erdi.

Öte yandan TBMM'nin Dikmen kapısı önüne gelmek isteyen diğer DİSK üyeleri de polis tarafından uzaklaştırıldı.

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