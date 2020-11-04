Marmara Denizi'nde 3.1 şiddetinde deprem! Kandilli ve AFAD açıklama yaptı
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 14:49'da Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD da depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.Abone ol
Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında saat 14:49'da deprem oldu.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 3.1 derinliğini de 7.4 kilometre olarak duyurdu.
AFAD da depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.