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Marmara Denizi'nde 3.1 şiddetinde deprem! Kandilli ve AFAD açıklama yaptı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi saat 14:49'da Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD da depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.

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Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında saat 14:49'da deprem oldu. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 3.1 derinliğini de  7.4 kilometre olarak duyurdu.

AFAD da depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıkladı.

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