Marmara Denizi'nde 3.1 şiddetinde deprem! Kandilli ve AFAD açıklama yaptı

Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprü ücretlerine yüzde 100 zam iddiası!

Koronavirüs aşısı olan Prof. Necmettin Ünal'dan yeni çarpıcı açıklamalar

Beton uzmanı isimden İstanbul için çok çarpıcı uyarı! 1,6 milyon kişinin yaşamı tehlikede