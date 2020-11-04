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Anadolu Efes'te bir kişide Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı

Anadolu Ajansı

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

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Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "31 Ekim, 2 ve 3 Kasım tarihlerinde yaptırdığımız Kovid-19 testlerinde A takım kafilemizde bir yeni pozitif vaka tespit edilmiştir." denildi.

Klinik şikayetleri olmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başladığı kaydedildi.

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