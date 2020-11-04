Beyoğlu'nda yangın! Alevler evi sardı yabancı uyruklu 2 kadın etkilendi
İSTANBUL Beyoğlu, yangın paniğiyle karşı karşıya kaldı. Alevlere teslim olan evden yabancı uyruklu kişiler yalın ayakla kaçarak kurtuldu.
Tarlabaşı mahallesinde bir evde yangın çıktı. Yabancı uyruklu iki kadın, yangından yalın ayak kaçarak kurtuldu. Üst katta mahsur kalan iki kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
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Hafif yaralanan iki kadına sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
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Can havliyle kendisini dışarı atan 2 kadın objektife böyle yansıdı.
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Yabancı uyruklu 2 kadının da yaşadığı yangın korkusu yüzlerinden okundu.
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